Детская железная дорога в ЦПКиО Екатеринбурга переходит на летний график

Детская железная дорога в парке имени Маяковского в Екатеринбурге переходит на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Начиная с 1 мая и до 30 сентября первый детский поезд будет отправляться с 11.00, последний - в 18.28 по будням. В выходные и праздники - в 20.27. Рейсы будут выполняться каждый час.

9 мая юных пассажиров будет ожидать стилизованный "Эшелон Победы", состоящий из крытого вагона-теплушки, платформы и настоящего паровоза Гр-318. В День Победы украшенный к празднику ретросостав будет выставлен у перрона станции Екатеринбург-Детский.

К летнему сезону вся техника прошла техническое обслуживание, тщательную мойку кузовов и генеральную уборку салонов. Также был проведен осмотр путевого и станционного хозяйства и систем управления движением поездов. Возить детей будет подвижной состав малой магистрали из трех тепловозов и девяти пассажирских вагонов, в числе которых три отреставрированных ретровагона серии 3Aw Pafawag.