В Перми отменили праздничный салют на Первомай и День Победы

В Перми отменили проведение праздничного фейерверка в честь Первомая и Дня Победы, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным администрации города, решение принято в связи с усилением мер антитеррористической защиты. Сообщается, что вместо фейерверка 9 мая состоится световое шоу. Пермская телебашня окрасится в цвета флага Росcии и георгиевской ленточки.

Ранее власти города объявили аукцион на организацию праздничных салютов стоимостью в 2,1 млн руб. Победителем стало ООО "Академия праздника"