Baza: В Москве подожгли вертолет Ка-32

В Москве неизвестные подожгли вертолет Ка-32, принадлежащий "Московскому авиационному центру", сообщает Baza. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел на аэродроме Остафьево произошел на ночь с 25 на 26 апреля. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Огонь потушили пожарные аэропорта.

Вертолет стоял на стоянке аэродрома, он был зачехлен. В день поджога он находился на техническом обслуживании. Ка-32 используются для тушения пожаров.

В прошлом году в Новосибирске двое мужчин пытались поджечь законсервированный самолет Су-24 на территории местного авиационного завода. Они проникли на территорию завода, перебравшись через забор. Telegram-канал Baza сообщал, что злоумышленники попали в объектив камер наблюдения. Отмечалось, что самолет не сильно пострадал – на шасси остались следы горения. Позднее один из подозреваемых был арестован. В отношении него возбудили дело по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ ("Диверсия").