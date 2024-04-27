Медведев предложил изымать имущество иностранцев, находящееся в юрисдикции России

Зампред Совбеа России Дмитрий Медведев считает, что Россия не сможет дать полностью симметричный ответ на изъятие Америкой активов России.

"Причина ясна – у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США. Поэтому ответ может быть только асимметричный", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Речь идет об обращении взыскания по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права).

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила мнение, что вероятная конфискация российских золотовалютных резервов в США не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России.

"У нас уже давно операции по замороженным активам прекращены, мы ими не пользуемся. Мы долгие годы занимались диверсификацией золотовалютных резервов, поэтому доступных нам резервов, которые не подвержены влиянию санкций, у нас достаточно, чтобы купировать риски финансовой стабильности, если они возникнут. Сейчас таких рисков нет", - отметила Набиуллина.

Ранее Палата представителей США приняла законопроект о передаче замороженных активов РФ Украине. Согласно тексту документа, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны.

За границей заморожены резервы России в сумме $300 млрд. Около €200 млрд находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Известно, что замороженные российские активы принесли европейскому депозитарию Euroclear €3 млрд доходов за девять месяцев 2023 г., тогда как за весь 2022 г. такие доходы составили €821 млн.