В Белгородской области от падения дрона-камикадзе пострадали пять человек

Дрон-камикадзе упал и взорвался на дороге в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. Пострадали пять мирных жителей, в том числе подросток. Повреждены три автомобиля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"17-летняя девочка с осколочными ранениями спины и руки бригадой скорой доставлена в детскую областную клиническую больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести", - рассказал глава области.

У других пострадавших тяжелое и среднее состояние, осколочные ранения, контузии.