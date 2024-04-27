"Автомобилист" объявил о продлении контрактов еще с двумя игроками

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" объявил о продлении контрактов еще с двумя хоккеистами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, защитник Сергей Зборовский, который выступает в "Автомобилисте" с 2020 года, продолжит играть за клуб. Контракт с 27-летним игроком продлен сразу на три сезона – до 31 мая 2027 года.

Кроме него команда сохранила центрального нападающего Данила Романцева, который перебрался в Екатеринбург в 2021 году из новосибирской "Сибири". Контракт с 30-летним форвардом продлен на один сезон – до 31 мая 2025 года.

Напомним, ранее ХК "Автомобилист" объявил о продлении на два года контракта с молодым нападающим Артемом Каштановым. Также продлено соглашение с главным тренером Николаем Заварухиным, с которым команда добилась исторического результата в минувшем сезоне.