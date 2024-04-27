Песков: Киев отказался от стамбульских переговоров под давлением Лондона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал причины отказа Киева от продолжения переговоров в Стамбулев весной 2022 года.

По словам представителя Кремля, "всем хорошо известно", что документ был фактически парафирован.

"И всем также хорошо известно из слов участников этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом", - продолжил Песков.

"Это было прямое давление со стороны Лондона. Об этом сообщил господин Арахамия. Все остальное - это рассуждения. Я предлагаю ориентироваться на первоисточники", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее немецкое издание Die Welt, ссылаясь на документ по итогам переговоров, сообщило, что в апреле 2022 года Украина отказалась от мирного договора с Россией на переговорах в Стамбуле, отклонив предложение сделать русский язык вторым государственным.

Напомним, глава партии Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия признавал, что конфликт мог бы закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Но все изменил спешный приезд в Киев британского премьера Бориса Джонсона, который призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".