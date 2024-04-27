Минобороны США заказало новый "самолет судного дня" за $13 миллиардов

ВВС США заключили контракт на сумму $13 млрд с компанией Sierra Nevada Corp на разработку преемника E-4B, известного как "самолет судного дня" – летающего командного пункта на случай ядерной войны.

Проект Survivable Airborne Operations Center (SAOC) призван заменить устаревшие самолеты 1970-х годов, срок службы которых приближается к концу, сообщил представитель ВВС.

Работы над SAOC будут проводиться в Колорадо, Неваде и Огайо и, как ожидается, будут завершены в 2036 году.

Хотя E-4B обычно используется для перевозки министра обороны США, он спроектирован как мобильный командный пункт, способный противостоять ядерным взрывам и электромагнитным воздействиям.

E-4B также способен дозаправляться в воздухе, имеет залы для конференций и брифингов и современное коммуникационное оборудование.

В настоящее время ВВС эксплуатируют четыре самолета E-4B, по крайней мере один из которых постоянно находится в боевой готовности. Парк модифицированных авиалайнеров Boeing 747-200 становится все труднее и дороже обслуживать, поскольку его узлы и оборудование морально устаревает.

Ожидается, что срок службы E-4B закончится в начале 2030-х годов.