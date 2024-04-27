На Урале школьник угнал родительский мотоцикл, чтобы не опоздать на уроки

На Среднем Урале полицейские задержали мчавшегося на мотоцикле школьника. Оказалось, что он торопился на уроки.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, все случилось сегодня около 8 утра в поселке Первомайский Пышминского района. Госавтоинспекторами был остановлен подросток на спортивном мотоцикле "Kayo EVO". Он ехал по дорогам общего пользования.

Полицейские быстро выяснили, что 14-летний парень направлялся в школу из соседнего населенного пункта, так как опоздал на автобус. В этот момент родители находились на работе, и о поездке ребенка ничего не знали. Ключи от мотоцикла лежали в открытом доступе, чем школьник благополучно и воспользовался, чтобы успеть на уроки.

Сотрудниками ГИБДД собран материал для передачи в подразделение по делам несовершеннолетних. Родителей юного мотоциклиста привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание.