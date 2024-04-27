"Аэропорты регионов" и их индийский партнер получат в управление аэропорт на Шри-Ланке

Российская управляющая компания "Аэропорты регионов" и ее индийский партнер Shaurya Aeronautics получат в управление международный аэропорт Маттал Раджапакс на Шри-Ланке.

Аэропорт расположен в курортном поселке Хамбантота на юге острова, сюда летают российские чартерные авиакомпании, рейсы совершаются в том числе из Москвы, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга.

По данным издания Daily Mirror, ланкийское правительство передаст аэропорт партнерам на 30 лет. Власти страны пытаются минимизировать государственные расходы на дорогую инфраструктуру и привлечь частных инвесторов.

Аэропорт был построен в 2013 году с финансовым участием Экспортно-импортного банка Китая. До сих пор работа аэропорта в Хамбантоте не была экономически эффективной из-за небольшого количества рейсов. Власти надеются, что частная управляющая структура сможет оптимизировать бизнес.

Ранее принадлежавшая Виктору Вексельбергу компания "Аэропорты регионов" управляет рядом воздушных гаваней в России, в том числе в Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде. Индийская Shaurya Aeronautics занимается аэропортовым обслуживанием, техническим обслуживанием самолетов, чартерными авиаперевозками.