Один из этажей аэропорта Внуково эвакуирован из-за угрозы взрыва

Один из этажей московского аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что эвакуация проведена на седьмом этаже административного здания. Помещения проверяют на наличие взрывчатых веществ.

Отмечается, что сам аэропорт работает в штатном режиме.

В феврале в аэропорту Шереметьево произошел логистический коллапс с пассажирами. В ручной клади у одного из пассажиров при досмотре на входе в терминал была найдена зажигалка в виде гранаты. Сотрудники досмотровой службы закрыли вход и вызвали на место взрывотехников Росгвардии.