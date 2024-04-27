Welt: Киев отказался от мира в 2022 году из-за языковых требований Москвы

В апреле 2022 года Украина отказалась от мирного договора с Россией на переговорах в Стамбуле, отклонив предложение сделать русский язык вторым государственным, сообщает Die Welt. Издание ссылается на документ по итогам переговоров.

Помимо этого, Киев не устроило условие о снятии взаимных санкций и прекращении исков в международных судах.

Как пишет издание со ссылкой на членов украинской переговорной делегации, даже спустя два года сделка кажется выгодной. "Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить", — подчеркнул анонимный источник.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что весной 2022 года Россия предлагала украинскому режиму достаточно мягкие условия для завершения военного конфликта. Документ был почти согласован, но его подписание было внезапно сорвано.

Ранее глава партии Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия признал, что конфликт мог бы закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Но все изменил спешный приезд в Киев британского премьера Бориса Джонсона.