Суд отправил под домашний арест журналиста Forbes Сергея Мингазова

Суд избрал меру пресечения журналисту издания Forbes Сергей Мингазову – домашний арест. Его задержали накануне в Хабаровске.

По версии следствия, к которому привлечено и региональное управление ФСБ, Мингазов распространял фейки о российской армии. По этой статье журналисту может грозить до десяти лет лишения свободы.

Речь идет о публикациях в Telegram-канале Мингазова в апреле 2022 года, причем не о собственных постах журналиста, а о репостах.

Мингазов ранее сотрудничал с "Ведомостями", работал собственным корреспондентом агентства ТАСС в Хабаровске.