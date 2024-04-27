27 Апреля 2024
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Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге открыт памятник сотрудникам МЧС, объединивший эпохи становления пожарной охраны

В Екатеринбурге в сквере имени полковника Геннадия Гуляева, что у здания ГУ МЧС по Свердловской области, состоялась церемония открытия памятника спасателям. В ней поучаствовали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, руководитель областного управления МЧС Виктор Теряев, сенатор Виктор Шептий. После открытия заложена капсула времени, которую вскроют в 2040 г.

Открытие памятника сотрудникам МЧС в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев на открытии памятника спасателям в Екатеринбурге(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Открытие памятника сотрудникам МЧС в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Оркестр во время церемонии открытия памятника сотрудникам МЧС в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Зрители во время церемонии открытия памятника сотрудникам МЧС в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Виктор Теряев отметил, что памятник посвящен "людям героической профессии", которые многие годы беспристрастно защищают Россию от огненной стихии. Символично, что местом для памятника выбран сквер Гуляева. Проектов было много, и спасатели рады, что установку монумента поддержали Фонд святой Екатерины, его учредители Игорь Алтушкин и Андрей Козицын, а также администрация города.

Начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев(2024)|Фото: Накануне.RU

Заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов поздравил собравшихся с 375-летием образования пожарной охраны. Чиновник напомнил о серьезных лесных пожарах, которые охватили регион в 2023-ем. Радостью он назвал дождь, который шел во время открытия памятника. Салихов пожелал спасателям сухих рукавов.

Азат Салихов во время церемонии открытия памятника сотрудникам МЧС в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Шептий поздравил собравшихся с открытием памятника, "который украшает городскую среду". Шептий вспомнил, что 26 апреля благодарили тех, кто тушил пожар на Чернобыльской АЭС. По мнению мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, современные спасатели – команда профессионалов, бесстрашных, сильных духом людей, готовых протянуть руку помощи в критической ситуации. Открытие памятника вписано в летопись города.

Алексей Орлов во время церемонии открытия памятника сотрудникам МЧС в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

После выступлений зачитано приветствие митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. После состоялось освящение монумента и закладка капсулы времени.

На мероприятии присутствовали члены династии Гуляевых, семья Ставриниди. Ее представитель, Леонид Ставриниди, рассказал журналистам, что отработал в отрасли 30 лет. По его словам, он послужил личным примером для своих родных, которые также стали сотрудникам МЧС. Юрий Ставриниди уточнил, что "среда определяет бытие", на выбор повлияла семья: рождение на территории пожарно-технического училища, воспитание среди курсантов, состояние души, образ жизни.

(2024)|Фото: Накануне.RU

Монумент высотой восемь метров стал подарком учредителей Фонда святой Екатерины и администрации Екатеринбурга уральским спасателям в честь 375-летия пожарной охраны России. Композиция включает три скульптуры, которые объединят разные этапы развития службы пожарных и спасателей. Во главе памятника встанет современный спасатель с ребенком в руках, слева – спасатель в форме 1857 г., который символизирует момент основания первой пожарной и полицейской команды в регионе, а справа – девушка-спасатель, как дань памяти спасателям во времена Великой Отечественной войны. Каждая скульптура дополнена барельефами с изображениями герба Российской Федерации, спасательной техники разных времен и словами, которые знает любой сотрудник МЧС: "Предотвращение. Спасение. Помощь". Скульптор памятника – Алексей Щитов, архитектор – Илья Соколов.

Памятник сотрудникам МЧС в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Памятник сотрудникам МЧС в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Сквер Гуляева, в котором расположен памятник, в год 300-летия Екатеринбурга подарил жителям столицы Урала Фонд святой Екатерины.

"Город меняется, появляются новые места, наполненные важными для Екатеринбурга смыслами. Важно, что городское пространство само рассказывает жителям об истории героев-земляков, которыми можно гордиться", - приводит пресс-служба Фонда слова его директора Александра Андреева.

Открытие памятника сотрудникам МЧС в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: Сквер Гуляева, памятник, МЧС, ГУ МЧС по Свердловской области, Алексей Орлов, Александр Андреев, Виктор Теряев, капсула времени


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