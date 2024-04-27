В Екатеринбурге открыт памятник сотрудникам МЧС, объединивший эпохи становления пожарной охраны

В Екатеринбурге в сквере имени полковника Геннадия Гуляева, что у здания ГУ МЧС по Свердловской области, состоялась церемония открытия памятника спасателям. В ней поучаствовали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, руководитель областного управления МЧС Виктор Теряев, сенатор Виктор Шептий. После открытия заложена капсула времени, которую вскроют в 2040 г.

Виктор Теряев отметил, что памятник посвящен "людям героической профессии", которые многие годы беспристрастно защищают Россию от огненной стихии. Символично, что местом для памятника выбран сквер Гуляева. Проектов было много, и спасатели рады, что установку монумента поддержали Фонд святой Екатерины, его учредители Игорь Алтушкин и Андрей Козицын, а также администрация города.

Заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов поздравил собравшихся с 375-летием образования пожарной охраны. Чиновник напомнил о серьезных лесных пожарах, которые охватили регион в 2023-ем. Радостью он назвал дождь, который шел во время открытия памятника. Салихов пожелал спасателям сухих рукавов.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Шептий поздравил собравшихся с открытием памятника, "который украшает городскую среду". Шептий вспомнил, что 26 апреля благодарили тех, кто тушил пожар на Чернобыльской АЭС. По мнению мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, современные спасатели – команда профессионалов, бесстрашных, сильных духом людей, готовых протянуть руку помощи в критической ситуации. Открытие памятника вписано в летопись города.

После выступлений зачитано приветствие митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. После состоялось освящение монумента и закладка капсулы времени.

На мероприятии присутствовали члены династии Гуляевых, семья Ставриниди. Ее представитель, Леонид Ставриниди, рассказал журналистам, что отработал в отрасли 30 лет. По его словам, он послужил личным примером для своих родных, которые также стали сотрудникам МЧС. Юрий Ставриниди уточнил, что "среда определяет бытие", на выбор повлияла семья: рождение на территории пожарно-технического училища, воспитание среди курсантов, состояние души, образ жизни.

Монумент высотой восемь метров стал подарком учредителей Фонда святой Екатерины и администрации Екатеринбурга уральским спасателям в честь 375-летия пожарной охраны России. Композиция включает три скульптуры, которые объединят разные этапы развития службы пожарных и спасателей. Во главе памятника встанет современный спасатель с ребенком в руках, слева – спасатель в форме 1857 г., который символизирует момент основания первой пожарной и полицейской команды в регионе, а справа – девушка-спасатель, как дань памяти спасателям во времена Великой Отечественной войны. Каждая скульптура дополнена барельефами с изображениями герба Российской Федерации, спасательной техники разных времен и словами, которые знает любой сотрудник МЧС: "Предотвращение. Спасение. Помощь". Скульптор памятника – Алексей Щитов, архитектор – Илья Соколов.

Сквер Гуляева, в котором расположен памятник, в год 300-летия Екатеринбурга подарил жителям столицы Урала Фонд святой Екатерины.

"Город меняется, появляются новые места, наполненные важными для Екатеринбурга смыслами. Важно, что городское пространство само рассказывает жителям об истории героев-земляков, которыми можно гордиться", - приводит пресс-служба Фонда слова его директора Александра Андреева.