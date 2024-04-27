Спецслужбы США не нашли доказательств причастности руководства РФ к смерти Навального*

Американские спецслужбы не нашли доказательств причастности российских властей к смерти Алексея Навального*, сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации источников издания, Центральное разведывательное управление США, Управление директора национальной разведки и разведывательное подразделение Госдепартамента пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин "не приказывал убить Навального*". Соответствующая информация передана европейским спецслужбам, пишет ТАСС.

Ранее Путин высказался о смерти оппозиционера. "Это случается, ничего здесь не поделаешь. Такова жизнь", - сказал глава государства.

Он указал, что была идея обменять политика на тех, кто находится на Западе. "Я был согласен, мы его хотели поменять, чтобы он не возвращался, но это (смерть) случается, такова жизнь", - отметил Путин.

Напомним, в сентябре 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спекуляцией информацию о том, что Навальный* якобы может рассматриваться для обмена заключенными между Россией и США. По данным издания The Wall Street Journal, которое ссылалось на источники среди чиновников нескольких стран, помимо Навального* рассматривались и другие осужденные российские оппозиционеры.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга