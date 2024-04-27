Более трети домов, освободившихся от воды в Оренбуржье, подлежат сносу

В Оренбургской области оценочные комиссии обследовали уже более 5 тыс. подтопленных домов, из них 3,2 тыс. признаны подлежащими капитальному ремонту, 1,7 тыс. признаны аварийными и подлежащими сносу, еще 61 дом пригоден для проживания, сообщили в правительстве региона.

Власти заявили, что увеличили сроки подачи заявлений на все виды выплат в связи с чрезвычайной ситуацией.

"На подтопленных территориях региона за сутки от воды освободилось 2805 жилых домов и 3524 приусадебных участка. Всего на территории 33 муниципальных образований в 108 населенных пунктах и 46 СНТ освобождено от воды 21 665 жилых домов и 37 625 приусадебных участков", - сообщили в правительстве.