В Перми осужден сургутянин, устроивший дебош на борту самолета

В Перми осужден авиадебошир, из-за которого самолет совершил экстренную посадку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Пермский районный суд Пермского края вынес обвинительный приговор в отношении 40-летнего жителя Сургута. Он признан виновным по ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 213 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств и хулиганство). Его оштрафовали на 600 тыс. руб.

Напомним, инцидент произошел в январе текущего года. Пассажир на борту самолета вел себя неадекватно и нарушал общественный порядок, бился головой об пол, поранил руку о разбитый им же стакан. Чтобы дебошир не навредил себе и окружающим, экипажу пришлось ограничить его движения. После посадки в аэропорту "Большое Савино", нарушителя передали в руки полиции. Стражи порядка установили, что у него при себе наркотические средства в значительном размере.