27 Апреля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В рамках "месячника чистоты" в Астраханской области продолжается апрельский субботник

На этой неделе к инициированному губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным «Месячнику чистоты» присоединились сотрудники областного министерства финансов, региональной службы ЗАГС, администрации Володарского района, сообщает пресс-служба губернатора региона.

По уже сложившейся традиции специалисты облминфина помогают приводить в порядок территории в курируемом Наримановском районе. Там они посетили ряд социальных учреждений и приняли участие в озеленении. Выбирали такие саженцы, которые хорошо приживаются в жарком климате, дают большую тень: катальпы, сирень, калины, ивы. В общей сложности посадили около сотни молодых деревьев и кустарников.

Работники службы ЗАГС Астраханской области вместе с другими активистами приняли участие в субботнике по обновлению сквера «Морской сад». Здесь окопали деревья, убрали мусор, собрали прошлогоднюю листву.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«С приходом весны важно наводить порядок на улицах и скверах родного города. Это не только помогает сделать наш город чище, но и способствует организации коллективной работы, налаживанию дружеских связей внутри профессионального сообщества», – отметила руководитель службы ЗАГС Татьяна Кособрюхова.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Месячник чистоты» поддержали сотрудники администрации Володарского района. Они вышли на закрепленные за ними территории, чтобы очистить их от накопившегося за зиму мусора. Кроме того, провели покраску ограждений, побелили бордюры.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: субботник, месячник чистоты, игорь бабушкин


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