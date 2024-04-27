В рамках "месячника чистоты" в Астраханской области продолжается апрельский субботник

На этой неделе к инициированному губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным «Месячнику чистоты» присоединились сотрудники областного министерства финансов, региональной службы ЗАГС, администрации Володарского района, сообщает пресс-служба губернатора региона.

По уже сложившейся традиции специалисты облминфина помогают приводить в порядок территории в курируемом Наримановском районе. Там они посетили ряд социальных учреждений и приняли участие в озеленении. Выбирали такие саженцы, которые хорошо приживаются в жарком климате, дают большую тень: катальпы, сирень, калины, ивы. В общей сложности посадили около сотни молодых деревьев и кустарников.

Работники службы ЗАГС Астраханской области вместе с другими активистами приняли участие в субботнике по обновлению сквера «Морской сад». Здесь окопали деревья, убрали мусор, собрали прошлогоднюю листву.

«С приходом весны важно наводить порядок на улицах и скверах родного города. Это не только помогает сделать наш город чище, но и способствует организации коллективной работы, налаживанию дружеских связей внутри профессионального сообщества», – отметила руководитель службы ЗАГС Татьяна Кособрюхова.

«Месячник чистоты» поддержали сотрудники администрации Володарского района. Они вышли на закрепленные за ними территории, чтобы очистить их от накопившегося за зиму мусора. Кроме того, провели покраску ограждений, побелили бордюры.