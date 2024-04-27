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Фото: Накануне.RU

Задержан сотрудник ДПС, отпустивший за взятку сбежавшего Аббасова

В Москве задержали инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова, который обвиняется в получении взятки от сбежавшего фигуранта дела об убийстве байкера из-за спора о парковке.

Сотрудник остановил машину Шахина Аббасова в ЮВАО. Беглец, не имея водительского удостоверения и в целях избежания задержания, предложил взятку инспектору ДПС. Тот согласился и указал счет, на который водителю следовало перевести 30 тысяч рублей.

Как сообщили РИА Новости в МВД РФ, Бовтунов уволен из органов. В пятницу суд в Москве арестовал сотрудника ДПС.

Напомним, 17 апреля 21-летний нелегал из Азербайджана Шахин Аббасов, в ответ на устное замечание со стороны москвича Кирилла Ковалева о неправильной парковке, нанес ему ножевые ранения, несовместимые с жизнью. С места преступления преступник скрылся, но через несколько дней был задержан в Ростовской области.

Также силовики посетили квартиру, во дворе дома которой произошло убийство. Оказалось, что там проживал отец преступника - 66-летний Низами Иса-оглы. В ходе обыска правоохранители обнаружили у него крупную сумму наличными в российской и зарубежной валюте, а также документы, подтверждающие причастность преступников к азербайджанской мафии рынка "Садовод".

Теги: аббасов, сотрудник дпс, взятка


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