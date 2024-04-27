27 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Родителей из Академического, скормивших 11-летнему сыну сигареты, ждет уголовка

В отношении родителей из Екатеринбурга хотят возбудить уголовное дело после отравления их 11-летнего сына сигаретами. Родители решили отучить сына от курения, заставив съесть сразу восемь сигарет.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, многодетная семья живет в новостройке Академического района. В тот день родители якобы выпили водки и отчим решил по-своему воспитать школьника. Мальчика, баловавшегося табаком, заставили съесть восемь сигарет, отчего у ребенка разболелись голова и живот. После школьник убежал из дома и поспешил к тете (сестре мамы), которая и вызвала "скорую" и полицию. Однако, по ее словам, последняя так и не приехала.

Мальчика забрали с больницу с отравлением. По сообщению областного минздрава, накануне его выписали.

Женщина рассказала, что в семье ее сестры еще трое детей: месячный младенец, сын трех лет и дочь 14-ти лет, которая сейчас живет в центре социальной помощи. По ее словам, это не единственный случай жестокого наказания несовершеннолетних. Якобы еще во время проживания в поселке Медный отчим хлестал падчерицу по ляжкам палкой для игры с кошкой. После переезда в Академический доставаться стало и старшему сыну, но уже от матери. Все это якобы сопровождалось постоянными пьянками и неадекватным поведением матери, которая, по словам сестры женщины, в пьяном угаре пыталась выпрыгнуть из окна. Тогда ее спасла дочь.

По информации канала, детей часто выгоняли ночевать на балконе, так как отчиму не нравилось их нахождение в доме. "Прилетало" им и за попытку взять закуску со стола, после чего доставалось и матери несовершеннолетних, которая за ними "не уследила". Сейчас опека просит тетю детей подтвердить ее родство с их матерью, чтобы начать проверку семьи.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, родителей детей могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение.

"В отношении законных представителей мальчика будет составлен административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ — за Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию, также собран характеризующий материал для принятия решения по ст. 156 УК РФ — жестокое обращением с несовершеннолетним. Информация будет направлена в Управление социальной политики и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для постановки семьи на профилактический учет и принятия мер общественного воздействия", — рассказали в полиции.

Теги: уголовное дело, сигареты, Академический, Екатеринбург, ребенок, родители


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