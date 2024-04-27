В 2026 году курс доллара закрепится выше 100 рублей - Минэкономразвития

Какой бы напрягающей для россиян не была "психологическая отметка" стоимости доллара в 100 рублей, с ней гражданам придется жить уже в 2026 году. Таков прогноз Минэкономразвития.

По подсчетам ведомства, к концу текущего года стоимость доллара вырастет до 98,1 руб. (евро – 109,5 руб.). В марте же 2026 года стоимость доллара перешагнет отметку в 100 руб. (и это будет планомерный рост, а не разовая волатильность на рынке), передает "Интерфакс".

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, представляя расчеты ведомства, заявил, что "курс рубля будет ослабляться в соответствии с инфляционным дифференциалом, реальный эффективный курс рубля останется стабильным".