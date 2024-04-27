Из России выдворят 15 граждан Узбекистана за массовую драку в Туапсе

Полиция задержала всех участников массовой драки, которая произошла у торгового центра в Туапсе.

15 граждан Узбекистана будут оштрафованы и выдворены из России, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Массовая драка произошла 24 апреля на улице Сочинской, около ТРЦ "Красная площадь" в Туапсе. Кадры драки появились в соцсетях. По данным прокуратуры, конфликт произошел на бытовой почве. Задержанные являлись работниками организации, выполняющей работы на НПЗ.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением мигрантами Героя России. По данным СК, в соцсетях появилась информация, что в деревне Вырубово Московской области мигранты переехали на тракторе, а затем избили мужчину, являющегося Героем России.