В Нижневартовске подросток напал с ножом на мужчину

В Нижневартовске подростка подозревают в убийстве мужчины. Инцидент произошел у гипермаркета "Магнит" на Ханты-Мансийской, говорится в сообщении, опубликованном в группе "ЧП Нижневартовск".

По словам очевидцев, из магазина выбежал мужчина в крови. Его преследовал молодой человек с ножом в руке, выкрикивавший угрозы убийством. Следом за ними бежали охранник и девушка. Пострадавший упал. Позднее он был госпитализирован. Нападавшего задержали.

Происшествие попало на записи камер видеонаблюдения.

В региональном управлении СКР сообщили Накануне.RU о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство".

Предварительно установлено, что вечером 26 апреля между несовершеннолетним подозреваемым и потерпевшим возник конфликт и драка.

После драки подозреваемый купил нож, вернулся к обидчику и нанес ему несколько ударов ножом. На место была вызвана бригада "скорой помощи", потерпевшего доставили в реанимацию, где он умер. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.