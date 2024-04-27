27 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В свердловских лесах будут активно искать любителей шашлыков

В предстоящие майские праздники в Свердловской области будет усилено патрулирование лесов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Патрулирование усилят с 27 апреля по 12 мая. Это сделано для предупреждения природных пожаров и пресечения нарушений пожарной безопасности. За обстановкой будут следить в лесах, природных парках, на берегах водоемов и популярных местах отдыха свердловчан.

При этом будет увеличена не только частота выходов, но и число участников патрульных групп. Они пройдут и по районам частной жилой застройки, заглянут в садовые товарищества и дачные кооперативы. Сотрудники природных парков и заказников также планируют проводить патрулирование своих территорий.

Напомним, что с апреля в Свердловской области и Екатеринбурге действует особый противопожарный режим, подразумевающий ряд запретов на использование открытого огня. Нарушителям пригрозили ответственностью вплоть до уголовной. Несмотря на это, опрос показал, что подавляющее большинство жителей Екатеринбурга все равно собираются жарить шашлыки во время предстоящих майских праздников.

Теги: шашлыки, патрули, леса, майские


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