Продажи новых брендов одежды и обуви выросли в России на 10-15% за год

В 2023 году продажи новых брендов одежды и обуви в России выросли всего на 10-15%, при этом спрос на товары в этой категории в целом вырос на 11%, передает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса "Чек Индекс". Средняя цена товара в этой категории в 2023 году составила 2990 руб.

В первом квартале 2024 года средняя стоимость одного товара в категории составила уже 3492 руб., а продажи по сравнению с тем же периодом 2023 года сократились на 5% (и на 13% к 2022 году).

"На среднюю покупку одежды и обуви все еще оказывает значительное влияние расширение присутствия на отечественном рынке новых, в том числе российских, производителей, которые больше представлены в массовом сегменте. Именно этот сектор растет быстрее всего. Так, продажи новых марок показывают рост продаж в натуральном выражении (штук) на 10-15% год к году", - подсчитали в "Чек Индексе".

"Спрос на отечественные марки растет прежде всего в сегментах повседневной одежды/обуви, одежды и обуви для туризма, детской и спортивной одежды/обуви. Потребитель все чаще приобретает вещи CTM (собственные торговые марки) российского ритейла, в мультибрендовых магазинах и бутиках, включая точки несетевой торговли", - подчеркнули аналитики.

Интернет же, в свою очередь, продолжает обеспечивать продажи большинства зарубежных брендов из масс-маркета, объявивших об уходе с российского рынка.