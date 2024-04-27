В центре Екатеринбурга введут сухой закон на майские праздники

В центре Екатеринбурга и еще на двух территориях на три дня майских праздников ввели запрет на продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Согласно документу, ограничения затронут центр, Уралмаш и Верх-Исетский район. Запрет будет действовать с 7 по 9 мая включительно.

7 мая: с 08.00 до 13.00 алкоголь не станут продавать в границах улиц 8 Марта — Антона Валека — Вайнера — переулка Театрального;

8 мая: с 09.00 до 14.00 — на улицах Заводская (от Кирова до Татищева) и Кирова (от Заводской до улицы Каменщиков).

9 мая: с 08.00 до 13.00 в границах улиц Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — Челюскинцев. А также с 09.00 до 14.00 в границах улиц Ильича — Кировградской — проспекта Орджоникидзе — площади Первой Пятилетки.

Напомним, что в целях безопасности, праздничные мероприятия перенесли в ЦПКиО имени Маяковского. Помимо этого, власти Екатеринбурга объявили, что праздничного фейерверка в этом году не будет. Хотя у горожан все же может появиться возможность увидеть салют.