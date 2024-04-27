За карьеру в МО Иванов купил дом в 1500 "квадратов" и раритетный ЗИС

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый во взяточничестве, за время своей карьеры в министерстве приобрел вместе с женой жилой дом площадью более 1500 квадратных метров, а также раритетный ЗиС. Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют данные из деклараций за 2016 — 2019 годы.

Согласно документам, Иванов с супругой каждый год приобретали новую машину или мотоцикл. В 2016-м у них было 9 транспортных средств, а к 2019 - 12. Среди наиболее примечательных - Chevrolet Suburban и лимузин ЗиС-110. Его стоимость, по данным "Авто.ру", от 11 до 18 млн рублей.

Среди транспортных средств экс-супруги Иванова Светланы Захаровой с 2016 года - Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и 2 мотоцикла Harley-Davidson.

В 2019 году в собственности у семьи Иванова появился жилой дом площадью свыше 1,5 тысячи "квадратов". При этом, предположительно, коттедж оформлен на супругу Иваного, а не на самого замминистра.

Сам Иванов имеет лишь долю в квартире площадью 44,2 квадратных метра, также у него в пользовании находится квартира площадью 300 квадратных метров. У их ребенка, согласно документам, с 2016 года в пользовании находится квартира в Мексике, площадь которой 350 квадратных метров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не слышал официальных заявлений насчет дома арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова на Рублевке. SHOT писал, что на постоянной основе Иванов жил в трехэтажном доме в премиальном коттеджном поселке.

Также сообщалось, что квартиру в центре Москвы, принадлежащую бывшей супруге Иванова Светлане, выставили на продажу в день задержания заместителя министра обороны. По данным Mash, элитную недвижимость на Поварской улице предлагают купить за 500 млн рублей.

Baza пишет, что для Иванова строится усадьба площадью 2900 квадратных метров строится на берегу Волги в Тверской области на площади восьми гектаров. По данным телеграм-канала, землю для усадьбы (19 гектар) приобрела компания "Волжский берег", учрежденная близким к Иванову и арестованному вместе с ним Сергеем Бородиным. В 2020 году ООО "Олимпситистрой" и ООО "Оборонспецстрой", которые нередко выполняли подряды для Минобороны, вложили около 800 млн рублей в строительство усадьбы. По версии следствия, это и была часть тех услуг, которые Иванову оказывали за покровительство.