27 Апреля 2024
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Фото: УГМК-Здоровье

Клиника "УГМК-Здоровье" стала призером международной премии

Екатеринбургская клиника "УГМК-Здоровье" стала призером международной премии в области клиентского сервиса CX WORLD AWARDS.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "УГМК-Здоровье", речь о номинации "Лучший человекоцентричный клиентский опыт" – Забота в центре всего.

"Сервис – это ежедневный кропотливый труд наших сотрудников. Нам важно создать искреннюю заботу и поддержку наших пациентов, ведь они доверяют нам самое ценное – свое здоровье. Для комфортной заботы о здоровье мы постоянно внедряем различные инновационные технологии. Так, в клинике запущен робот-оператор, разработанный группой компаний ЦРТ, который обзванивает пациентов, записанных на прием к врачам, напоминает о предстоящем визите, сообщает, как подготовиться к процедурам, а также запрашивает подтверждение посещения", - отмечает руководитель службы сервиса клиники "УГМК-Здоровье" Светлана Елькина.

Клиника УГМК-Здоровье стала призером международной премии в области клиентского сервиса CX WORLD AWARDS(2024)|Фото: УГМК-Здоровье

Справка:

"УГМК-Здоровье" – многопрофильный медицинский центр, один из крупнейших в уральском регионе. Клиника вошла в число 20 сильнейших игроков на российском рынке частных медицинских услуг по версии журнала Forbes. Это взрослая и детская поликлиники, взрослый и детский хирургические стационары, родильный дом, центр вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), центр медицинской реабилитации, детское инфекционное отделение, клинико-диагностическая лаборатория, стоматология, отделение неотложной помощи на дому, центр тибетской медицины, служба медицинского сервиса, сеть здравпунктов и уникальный для Урала центр когнитивных технологий.

Клиника УГМК-Здоровье стала призером международной премии в области клиентского сервиса CX WORLD AWARDS(2024)|Фото: УГМК-Здоровье

СХ WORLD AWARDS – самая большая (более 100 номинантов ежегодно), широко известная и признанная всеми участниками рынка профессиональная премия в индустрии клиентского опыта.

Теги: премия, УГМК-Здоровье, номинация


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