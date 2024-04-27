В Абатском объявлена экстренная эвакуация

Экстренная эвакуация жителей объявлена в селе Абатское, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Уровень воды в реке Ишим достиг отметки 1197 сантиметров. Вода продолжает прибывать. Под удар стихии попали 22 населенных пункта и райцентр. Все жители, чьим домам угрожает вода, были предупреждены об опасности заблаговременно, начались эвакуационные мероприятия.

Глава Абатского района Игорь Васильев записал видеообращение к жителям, в котором призвал немедленно эвакуироваться.

"Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села. Прошу вас, односельчане, чьи дома попадают в зону затопления и подтопления, возьмите документы, ценные вещи, белье и лекарства. Отключите газ и электричество в доме. Прибудьте на пункт сбора или в ПВР, соблюдайте спокойствие", - говорится в обращении Васильева.

Губернатор Александр Моор в своем telegram-канале показал видео реки Ишим с высоты птичьего полета.

Накануне в Абатском прорвало дамбу. Начало подтапливать федеральную трассу Тюмень - Омск. Работы по устранению протечки велись всю ночь.