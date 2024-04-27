ФАС проверит цены на стройматериалы в подтопленных регионах

Федеральная антимонопольная служба России предупредила производителей стройматериалов о недопустимости необоснованного повышения цен на фоне паводковой обстановки.

Предостережения направлены компаниям в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, Алтайском крае и близлежащих регионах.

В ФАС сослались на Минстрой и Минпромторг, которые провели расчеты и пришли к выводу, что "основания для повышения цен на соответствующую продукцию отсутствуют".

"Производителям стройматериалов также необходимо довести указанную информацию до своих торговых домов, дилеров, агентов. Получение ФАС России информации о росте цен на стройматериалы будет являться поводом для оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении ФАС.

В результате масштабных паводков больше всего пострадала Оренбургская область. В этом регионе подтопленными оказались более 11,5 тыс. домов и 17,9 тыс. приусадебных участков. Пострадавшими от паводков признали 46 тыс. жителей, всего заявления подали более 400 тыс. человек.