Ректификационная колонна повреждена на кубанском нефтезаводе из-за атаки БПЛА

Ректификационная колонна повреждена на территории завода в Славянске-на-Кубани из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский.

"Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну", - написал он в Telegram-канале.

Благодаря выстроенной системе защиты резервуарный парк не пострадал. Возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС на площади 5 квадратных метров.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что более 10 беспилотников подавлено в Славянском, Северском и Кущевском районах края. Они пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Пострадавших и серьезных повреждений нет.

Всего, по данным Минобороны России, средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА. Еще два дрона были уничтожены над Крымом.