27 Апреля 2024
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Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

На рельсы Екатеринбурга после майских праздников выйдет новый трехсекционный трамвай "Кастор"

После майских праздников по екатеринбургским рельсам начнет курсировать новый трехсекционный трамвай "Кастор". Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Орлов.

Трамвай "Кастор"(2024)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Трамвай "Кастор"(2024)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

По его словам, состав вместительностью до 261 пассажира изготовили за заказу Екатеринбурга на Усть-Катавском заводе. Пока он будет проходить обкатку по маршруту №18, специалисты Гортранса тщательно изучат его характеристики и оценят работу машины на ходу. Тестовая эксплуатация должна показать, насколько новый трамвай подходит городу в техническом плане, и в случае успеха по концессии планируется закупить 80 аналогичных составов.

Трамвай "Кастор"(2024)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Трамвай "Кастор"(2024)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

"Еще не так давно многим казалось, что время трамвая прошло. Но это далеко не так. Екатеринбург – один из немногих российских городов, где разветвленная трамвайная сеть не только сохранена, но и активно развивается. Яркий пример тому – ветки в Верхнюю Пышму, Академический и Солнечный", - добавил градоначальник.

Напомним, что 22 апреля в рамках той же транспортной реформы на дороги Екатеринбурга вышли 30 новых автобусов, закупленных за счет казначейского кредита. Чем еще обещает быть полезной новая реформа общественного транспорта мы писали ранее.

Теги: Екатеринбург, Кастор, майские праздники, трамвай


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