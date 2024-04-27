В Тюменской области река Ишим начала топить федеральную трассу

В Тюменской области река Ишим начала топить федеральную трассу Тюмень - Омск: вода просочилась сквозь слой щебня, который лежит в основании дороги. Работы по ее устранению велись всю ночь, сообщил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU

"В селе Абатское дорожники и спасатели всю ночь работали на федеральной трассе, укрепляли место протечки. Ситуация остается напряженной. Движение ограничено, поэтому прошу всех водителей по возможности воздержаться от поездок", - сообщил глава региона.

На дамбах внутри села дежурство ведется семь дней в неделю, в круглосуточном режиме.

Накануне в ГИБДД сообщили о введении реверсивного движения на трассе.

Утром 26 апреля в районе села Абатское река Ишим превысила исторический максимум и составил 1178 сантиметров. Вода продолжает пребывать. Согласно данным за 27 апреля, за сутки воды выросла на 22 сантиметра и составила 1197 сантиметров. При этом, критическая отметка составляет 960 сантиметров. Вода вплотную подошла к насыпям, которые защищают федеральную трассу Тюмень - Омск. Согласно предварительным расчетам, высокий уровень воды будет держаться на неделю дольше.

Напомним также, что в регионе с 8 апреля действует режим ЧС из-за паводка.