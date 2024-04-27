Первомайский митинг в Екатеринбурге перенесли на стадион

В Екатеринбурге определились, где в нынешнем году пройдет митинг в честь праздника 1 Мая.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, митинг, посвященный Празднику Весны и Труда, пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена". Он начнется 1 мая в 10:00.

Ожидается, что участие в нем примут члены областного правительства, депутаты законодательных органов власти и трудовых коллективов, а также ветеранские организации. Организатором выступает Федерация профсоюзов Свердловской области.

Ранее первомайские демонстрации проходили в центре уральской столицы.

Недавно стало известно, что на Среднем Урале из соображений безопасности введут ограничения на празднования Дня труда и Дня Победы. Все патриотические и массовые мероприятия в честь праздников будут проходить только на площадках, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности.

Также в регионе был отменен "Бессмертный полк".