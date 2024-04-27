Льготную ипотеку могут отменить для семей с высоким доходом

Возможность взять семейную ипотеку могут потерять семьи с высоким уровнем доходов. Такие ограничения сейчас обсуждают в правительстве России с подачи Минфина.

"Обсуждаем возможность введения некого ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тыс. руб. в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку", - заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков в эфире телеканала РБК.

Напомним, сейчас средняя ставка по рыночной ипотеке составляет почти 17%, базовая ставка по семейной ипотеке – 6%.

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась с тем, что при средних рыночных ставках 7-8% не нужны были никаких льготные ипотечные программы – люди активно кредитовались на рынке. Но эти времена минули вместе с периодом низкой и предсказуемой инфляции и отсутствием "политических шоков".