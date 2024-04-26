Вашингтон выделит шесть миллиардов долларов на производство вооружения для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Вашингтон выделит $6 млрд на производство вооружений и военного оборудования для их последующей передачи Украине, сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о "крупнейшем к настоящему моменту пакете военной помощи", в который войдут ракеты-перехватчики для комплексов ПВО Patriot, ЗРК NASAMS, средства борьбы с БПЛА и вспомогательное оборудование, "значительное количество" боеприпасов для артиллерии, а также боеприпасы класса "воздух - земля" и другие вооружения.

Ранее издание Politico сообщило, что эти вооружения, скорее всего, поступят на Украину только через несколько лет, поскольку контракты заключаются в рамках инициативы содействия безопасности Украине (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что подразумевает производство нового оружия и оборудования для Киева, а не поставки напрямую из запасов США.

Напомним, США в марте передали Украине более 100 оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, также их вариант с кассетными боеприпасами. Ранее Пентагон подтвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности. Они вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине.

По информации издания Politico, ВСУ уже два раза использовали оружие для ударов вглубь российской территории. По данным Минобороны, на минувшей неделе военные перехватили три ракеты ATACMS над Черным морем.