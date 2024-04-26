Командование ВСУ угрозами заставляет военнослужащих отказываться от прохождения медкомиссии

Командование ВСУ угрозами заставляет военнослужащих отказываться от прохождения медкомиссии. Об этом со ссылкой на пленного украинского военнослужащего Александра Шурыгина сообщает Минобороны РФ.

"Многие люди не могут даже наклониться и быстро двигаться. А без движения на поле боя ты как? Если ты не шустрый, то ты мертвый. (…) Начали нас мотивировать только так: "Если вы не согласитесь идти туда, на боевые не выйдете, значит, на вас будет заведено уголовное дело, и вами будет заниматься прокуратура", – рассказал военнопленный.

Командиров он назвал "балаболами", поскольку они называли военнослужащих "дружной семьей" и обещали "быть за них до последнего".

"Мы вас никому не отдадим". А в результате нет роты уже", – отметил Шурыгин.