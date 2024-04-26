Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании

Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в "организованной РФ враждебной деятельности" на территории Королевства, сообщают РИА Новости со ссылкой на МИД Британии.

"Сегодня Министерство иностранных дел вызвало российского посла Андрея Келина в связи с обвинениями в организованной Россией вредоносной деятельности на территории Великобритании", – говорится в заявлении.

Ранее в пятницу полиция Лондона предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами в связи с расследованием предлагаемых преступлений, нарушающих Закон о национальной безопасности. Как сообщала Королевская прокурорская служба (CPS), двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранным разведслужбами. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной.