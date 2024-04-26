На федеральной трассе В Тюменской области установлен реверсивный режим движения из-за паводка

В Тюменской области введены ограничения на федеральной трассе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

"В связи с работами по укреплению защитных гидротехнических сооружений на федеральной автотрассе Тюмень - Омск в районе села Абатское установлен реверсивный режим движения. Работы продлятся всю ночь", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует водителям транзитного автотранспорта остановиться на ночевку в специально отведенных местах или в населенных пунктах.