Команда Беглова подтвердила наличие проблем с петербургским метро

Комитет по транспорту администрации Петербурга признал, что жители Петербурга предпочитают наземные виды общественного транспорта метрополитену. По мнению экспертов это связано с неразвитой маршрутной сетью петербургской подземки, рецептов по спасению которой от коллапса у команды Беглова до сих пор нет.

Петербургский метрополитен по количеству пассажиров отстаёт от городского наземного транспорта. Такую информацию опубликовал Комитет по транспорту Смольного на официальном сайте администрации Северной столицы, проанализировав пассажирские перевозки в первом квартале 2024 года.

Только 160,7 млн пассажиров были перевезены метрополитеном, а 247,4 млн – трамваями, троллейбусами и автобусами.

Такая статистика показатель того, что метрополитен, который в большинстве современных мегаполисов по всему миру призван взять на себя основную транспортную нагрузку, избавить город от пробок, зашлакованности и вредных выхлопных газов, в Петербурге сегодня не выполняет свою основную функцию. Им пользуется только треть от всех пассажиров городского транспорта.

Остальные вынуждены продолжать пользоваться трамваями, троллейбусами и автобусами. Все эти виды наземного общественного транспорта участвуют в создании дорожных пробок.

Для сравнения, ситуация с общественным транспортом столице. В марте 2024 года московское метро предпочли 49,6 % от всех пассажиров столицы, наземный городской транспорт – 29,6 %, оставшиеся распределились между такси и каршерингом.

Всего в Москве сегодня работают 333 станции метрополитена. Только за последние два года в Москве были открыты 67 новых станций, и это притом, что в Петербурге за всю историю метро было построено всего 72 станции. За пять лет губернаторства Александра Беглова не было открыто ни одной новой станции, а сроки открытия запланированных переносятся из года в год.

По мнению экспертов, петербургское метро не просто развивается черепашьими темпами, оно критично тормозит на фоне роста населения города, непродуманного строительства и ввода в эксплуатацию новых жилых и коммерческих объектов.

Например, открытие станции «Горный институт» переносили уже семь раз. В последний раз Смольный обещал открыть ее к 1 сентября 2024 года, к выборам нового губернатора Петербурга.

В ближайшее время на капремонт минимум на год закроют станцию «Удельная» - важный транспортный узел на севере Петербурга. Затем в планах на закрытие у Смольного еще пять станций, большинство из них на одной из самой загруженной «синей» ветки метро.

Закрытие станций метро на капремонт и провал строительства новых, вынудит городскую администрацию выводить на петербургские улицы еще больше автобусов, что явно не улучшит дорожную обстановку и время, которые горожане будут тратить на дорогу. При этом решений для ускорения строительство метрополитена администрация Беглова не предлагает, городской бюджет предпочитают тратить на проекты его ближайшего окружения, в первую очередь связанных с братьями Захватовыми.