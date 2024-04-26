Конфискация российских резервов США не окажет никакого влияния на стабильность в России - Набиуллина

Возможная конфискация российских золотовалютных резервов в США не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, Россия уже прекрасно обходится без этих средств.

"У нас уже давно операции по замороженным активам прекращены, мы ими не пользуемся. Мы долгие годы занимались диверсификацией золотовалютных резервов, поэтому доступных нам резервов, которые не подвержены влиянию санкций, у нас достаточно, чтобы купировать риски финансовой стабильности, если они возникнут. Сейчас таких рисков нет", - отметила Набиуллина.