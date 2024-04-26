Пентагон: F-16 начнут прибывать на Украину в этом году

Самолеты F-16 начнут прибывать на Украину в этом году, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Он уточнил, что киевскому режиму поступит более эскадрильи безвозмездно переданных F-16.

Также на Украину прибудут пилоты и эксплуатационный персонал, обученные союзниками, передает РИА Новости.

Ранее СМИ отмечали, что американские истребители F-16 уже неактуальны для украинской армии. Украинские военные пояснили, что Россия приготовилась к возможной передаче истребителей ВСУ.