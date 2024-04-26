В Екатеринбурге спорткомплекс эвакуировали из-за пожара в сауне

В пятницу в Екатеринбурге произошел пожар в сауне спорткомплекса.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, днем 26 апреля поступил сигнал о сработке пожарной сигнализации в спортивном комплексе на улице Стачек в уральской столице. Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что идет сильное задымление на втором и третьем этажах комплекса. Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировались 23 человека, в том числе 20 детей.

Позже было установлено, что в подвале горела сауна на площади 20 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в течение 30 минут.

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало. Причину случившегося устанавливают пожарные дознаватели.