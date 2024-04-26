В Тюменской области прокуратура предупредила предпринимателей о недопустимости наживы на паводке

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сегодня работает в Тюменской области. В рамках визита он осмотрел гидротехнические сооружения в городе Ишиме, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительстве Тюменской области.

Кроме того, глава Минстроя России Ирек Файзуллин, полпред Президента в УФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Ишима Федор Шишкин, глава Ишимского района Сергей Ломовцев провели встречу с жителями города и района по вопросам паводка.

Было отмечено, что все меры поддержки, которые озвучил президент России Владимир Путин, будут отработаны по каждой территории. Вопросами защиты населенных пунктов от наводнений совместно займутся федеральные, региональные власти, а также профильные ведомства.

Комиссии приступят к оценке пострадавшего от паводка имущества жителей региона, когда вода начнет уходить. Прокуратура выпустила предостережения предпринимателям, которые попытаются нажиться на ситуации.

"Все действия, которые осуществляют власти Тюменской области, они огромные. Почти 750 000 мешков заготовлено. Мобилизовано очень много людей, в том числе слова благодарности военным, которые помогают. Я надеюсь, что большую воду не пропустим. Дальнейшие действия — решить вопросы компенсации, ремонта и восстановления имущества", - сообщил Ирек Файзуллин.

Напомним, режим ЧС был объявлен в регионе 8 апреля.