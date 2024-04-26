26 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты

ФАС России запросила у "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia, UTair пояснения о ценообразовании.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ФАС поступают жалобы граждан на рост стоимости авиабилетов. Проведенный анализ динамики цен и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах "не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования".

Ведомство призвало авиакомпании привести ценообразование "в соответствие с общепринятым и обеспечить ценовую доступность авиаперевозок".

Ранее депутаты Госдумы попросили ФАС попросила проверить скачок цен на авиабилеты в эконом-классе российских перевозчиков. По данным антимонопольщиков, за год они стали дороже более чем на треть. Возможные причины увеличения стоимости — удорожание обслуживания лайнеров и топлива, сокращение международного авиасообщения.

Как сообщалось, за два первых месяца 2024 года цены на авиабилеты по России существенно выросли. В январе рост составил 33,9% в годовом выражении, в феврале он ускорился на 42%.

Теги: авиакомпании, фас, авиабилеты


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