Правдивее "Википедии", удобнее энциклопедии. В "Рувики" анонсировали запуск версии 3.0

Российская онлайн-энциклопедия "Рувики" анонсировала запуск новой версии проекта 3.0. Об этом заявил директор по развитию "Рувики" Вячеслав Умановский на XIV Уральском медиафоруме.

Напомним, проект "Рувики" был запущен в режиме бета-тестирования 24 июня прошлого года посредством копирования материалов русской Википедии. Однако, в отличие от последней, каждая из статей редактируется для соблюдения требований российской цензуры, вся информация и даже мельчайшие правки проверяются целой командой опытных журналистов, а научные статьи соответствуют требованиям Российской Академии наук (РАН). 15 января текущего года портал был официально открыт и сразу заработал на 12 языках России. Однако на этом разработчики не остановились.

В начале апреля появился проект "Рувики 2.0", в котором была дана возможность выбора темы, настройки шрифтов и формата экрана, возможность прослушивать статьи в аудиоформате, а также возможности самореализации и развития для экспертов. Осенью проект ожидают очередные улучшения.

"Через полгода мы запустим уже третью версию "Рувики 3.0", где будет обновленный интерфейс, будет система персонализации с помощью нейросетей, где будет обновленный личный кабинет авторов и даже, надеюсь, появится функция демистификации для наших авторов", - рассказал Умановский.

На сегодняшний день интерфейс поддерживает работу на 20 языках России: от алтайского и башкирского до чувашского. Около 100 тыс. сообщений синхронизированы с разными языками. Это значит, что при появлении статьи на одном языке, она, вероятнее всего, будет переведена и на другие с помощью ИИ, а после проверена самими носителями, привлеченными к работе в компании. Более того, уже в этом году планируется увеличить количество языков до 28.

Каждый из жителей России может стать автором статьи, перейдя по соответствующему разделу на главной странице сайта. После этого его работу проверят "патрульные" "Рувики" на наличие фейков и недопустимого материала. Однако в случае, если человек желает стать постоянным сотрудником сайта, ему необходимо соответствовать нескольким критериям. В прошлом году при наборе команды кандидат должен был иметь опыт в СМИ или быть выходцем из российской Википедии с навыками по производству медийных статей. Это необходимо, чтобы качественно отслеживать повестку и оперативно пополнять базу "Рувики" на основе последних событий.

Так и была сформирована команда из нескольких десятков штатных, нескольких десятков внештатных сотрудников и большого количества волонтеров по всей России, в том числе на Дальнем Востоке, в Сибири. Благодаря этому работа ведется практически круглосуточно.

Качество статей обеспечивается и тем, что к их написанию искусственный интеллект привлекается по минимуму. Как считает Умановский, преимущества ИИ в генерировании текстов на скоростях, недоступных человеку. Однако в этом и недостаток. По его словам, искусственный интеллект сегодня "никакой не интеллект, а искусный робот-поисковик". Именно поэтому все, что сгенерировано ИИ, тщательно проверяется.

"Мы про вас напишем статью, что вы являетесь лауреатом Нобелевской премии по физике и выставим в интернет. Если мы поставили задачу искусственному интеллекту написать про вас в статью на "Рувики", то первое, что в ней будет, что вы Нобелевский лауреат по физике. Поэтому пока искусственный интеллект в большом долгу перед народом, и пока мы его не можем использовать на 100%", - пояснил Умановский, добавив, что ИИ сейчас отдается только техническая часть работ на сайте.

Все это позволяет не беспокоиться о наличии фейков. Только несколько недель назад был запущен проект подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Порядка полутора тысяч статей были выверены Российской Академией наук, а потому за ссылку на "Рувики" педагог не будет отчитывать, как это было с "Википедией".

"Мы не рассматриваем себя как замену "Википедии", Большой советской или Большой российской энциклопедии. Хочется верить, что мы совершенно отдельный проект. Мы новая история и по сравнению с другими мы отличаемся большой профессиональной редакцией и достаточно активным сотрудничеством с авторитетными и научными организациями. У нас уже можно найти около 2 млн статей, И сейчас мы активно занимаемся пополнением нового оригинального контента, что позволит нам подняться выше в поисковой системе", - сказал Умановский.

Но не стоит думать, что если "Рувики" российская онлайн-энциклопедия, то и сведений о запрещенных или нежелательных личностях, организациях и явлениях в ней не будет. Конечно, на мнение зарубежных источников в написании статей опираться не станут, но и скрывать информацию тоже.

"Статья отредактирована в соответствии с российской цензурой. "Российской цензуры", как мы знаем, официально не существует, поэтому и требований у нее никаких быть не может. Естественно, мы соблюдаем требования Роскомнадзора в отношении иностранных агентов, запрещенных Россией организаций. Это не значит что они не упоминаются - это значит, что стоит плашка "запрещено в РФ", - добавил Умановский.