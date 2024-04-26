ЦБ может повысить ключевую ставку, если инфляция ускорится - Набиуллина

Центральный банк России изменил прогноз по замедлению инфляции: она снижается не так быстро, как регулятор рассчитывал. "Перегрев экономики сохраняется, хотя его пик был пройдет осенью", - сказала журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Сегодня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, но на совете директоров рассматривалась и возможность ее повышения, добавила Набиуллина.

"При слишком медленно снижающейся инфляции не исключаем сохранение высокой ключевой ставки до конца года (ранее Набиуллина не исключала, что ставка снизится во второй половине года – прим. ред.). Если процесс снижения инфляции остановится, мы не исключаем повышения ключевой ставки", - добавила глава ЦБ.