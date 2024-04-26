СМИ: Полиция пришла с обысками в музей "Гараж" – детище бывшей жены Абрамовича

Полиция пришла с обыском в музей современного искусства "Гараж" в Москве, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости". По его данным, сейчас силовики находятся в архивном корпусе музея в Парке культуры, а также в здании Наркомфина на Новинском бульваре. Сообщается, что руководству и кураторам "Гаража" запретили уходить до окончания мероприятий, также запрещено пользоваться телефонами.

О причинах обысков ничего не известно. Некоторые сотрудники музея предполагают, что интерес полиции может быть вызван хранящейся в архиве "Гаража" литературой с ЛГБТ*-содержанием.

Музей современного искусства "Гараж" был основан в 2008 году Дарьей Жуковой, на тот момент – супругой Романа Абрамовича, который оказывал проекту меценатскую финансовую поддержку.

*Международное ЛГБТ-движение признано российским судом экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ