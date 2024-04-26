Челябинская РМК-Арена получила две престижные премии в Москве

26 Апреля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чиновник в кабинете, а не "в сапогах"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Спорт Челябинская область В России Москва
Фото: Евгения Ефремова / оргкомитет премии SportsFacilities

Челябинская РМК-Арена получила две престижные премии в Москве

В Москве подвели итоги двух престижных спортивных премий. РМК-Арена из Челябинска признана лучшим проектом года в России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, трехдневный форум SportB2B объединил 80 регионов страны. Для участия зарегистрировалось свыше 3 тысяч представителей спортивной индустрии России. В рамках форума эксперты подвели итоги премии SportsFacilities, которая вручается с 2014 года наиболее активным и заслуженным участникам российской спортиндустрии с целью укрепления ее престижа и социальной значимости.

РМК-Арена признана лучшим проектом года в России(2024)|Фото: Евгения Ефремова / оргкомитет премии SportsFacilities

В юбилейном для премии году заявки на участие подали рекордное количество участников. РМК-Арена признана лучшим проектом года.

Справка: строительство многофункционального спортивного комплекса РМК-Арена ведет на северо-западе Челябинска Русская медная компания. Пятиэтажное здание площадью более 48 тысяч квадратных метров станет главной спортивной ареной для игровых видов спорта. В ней можно будет проводить как соревнования международного уровня с возможностью комфортного размещения 5 тысяч болельщиков, так и массовые концертные мероприятия на 8 тысяч зрителей.

Кроме этого, РМК-Арена вошла в список финалистов еще одного престижного конкурса. Церемония награждения премии СБК (Sport Business Awards) прошла в этом году в седьмой раз, всего в борьбу за награду вступил 841 проект со всей России. Конкурсанты претендовали на награды в 31 категории. 248 экспертов на протяжении 50 часов оценивали презентации профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций.

Справка: после пуска спортивного комплекса в эксплуатацию в РМК-Арене смогут тренироваться региональные спортивные школы – в проекте предусмотрены локации для занятий единоборствами и игровыми видами спорта. Кроме того, в проект добавили уникальный для федерального округа объект – аэротрубу для профессионального парашютного спорта. Ожидается, что РМК-Арену будут ежемесячно посещать порядка 100 тысяч человек, а в локациях комплекса планируется проводить порядка 250 мероприятий ежегодно.

Проект строящегося в Челябинске комплекса вызвал искренний интерес у экспертов. Выдержка из резолюции к проекту РМК-Арены: "На наш взгляд, спорткомплекс станет одной из лучших арен, примером для многих регионов России и даже Москвы. И нужен он не только вашему замечательному региону, но также многим последователям в этой отрасли в стране".

РМК-Арена признана лучшим проектом года в России(2024)|Фото: Евгения Ефремова / оргкомитет премии SportsFacilities

"Для создания спорткомплекса в Челябинске был собран и систематизирован опыт строительства и работы ведущих арен, стадионов и спортивных комплексов России и мира. В итоге уже на этапе строительства ясно, что РМК-Арена станет уникальным для страны сооружением с самым передовым оборудованием. Но главное, что в нашем спорткомплексе под одной крышей смогут тренироваться и профессиональные спортсмены, и воспитанники спортшкол Это и пример, и преемственность, и дисциплина", - отметил директор РМК-Арены Николай Сандаков.

Также дипломы финалистов премии СБК получили проекты RCC Extreme, RCC Fest и RCC Media, а в номинации "Менеджер года" в финал вышел генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.

Теги: РМК-Арена, премии, Челябинск, Москва


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети