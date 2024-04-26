Челябинская РМК-Арена получила две престижные премии в Москве

В Москве подвели итоги двух престижных спортивных премий. РМК-Арена из Челябинска признана лучшим проектом года в России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, трехдневный форум SportB2B объединил 80 регионов страны. Для участия зарегистрировалось свыше 3 тысяч представителей спортивной индустрии России. В рамках форума эксперты подвели итоги премии SportsFacilities, которая вручается с 2014 года наиболее активным и заслуженным участникам российской спортиндустрии с целью укрепления ее престижа и социальной значимости.

В юбилейном для премии году заявки на участие подали рекордное количество участников. РМК-Арена признана лучшим проектом года.

Справка: строительство многофункционального спортивного комплекса РМК-Арена ведет на северо-западе Челябинска Русская медная компания. Пятиэтажное здание площадью более 48 тысяч квадратных метров станет главной спортивной ареной для игровых видов спорта. В ней можно будет проводить как соревнования международного уровня с возможностью комфортного размещения 5 тысяч болельщиков, так и массовые концертные мероприятия на 8 тысяч зрителей.

Кроме этого, РМК-Арена вошла в список финалистов еще одного престижного конкурса. Церемония награждения премии СБК (Sport Business Awards) прошла в этом году в седьмой раз, всего в борьбу за награду вступил 841 проект со всей России. Конкурсанты претендовали на награды в 31 категории. 248 экспертов на протяжении 50 часов оценивали презентации профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций.

Справка: после пуска спортивного комплекса в эксплуатацию в РМК-Арене смогут тренироваться региональные спортивные школы – в проекте предусмотрены локации для занятий единоборствами и игровыми видами спорта. Кроме того, в проект добавили уникальный для федерального округа объект – аэротрубу для профессионального парашютного спорта. Ожидается, что РМК-Арену будут ежемесячно посещать порядка 100 тысяч человек, а в локациях комплекса планируется проводить порядка 250 мероприятий ежегодно.

Проект строящегося в Челябинске комплекса вызвал искренний интерес у экспертов. Выдержка из резолюции к проекту РМК-Арены: "На наш взгляд, спорткомплекс станет одной из лучших арен, примером для многих регионов России и даже Москвы. И нужен он не только вашему замечательному региону, но также многим последователям в этой отрасли в стране".

"Для создания спорткомплекса в Челябинске был собран и систематизирован опыт строительства и работы ведущих арен, стадионов и спортивных комплексов России и мира. В итоге уже на этапе строительства ясно, что РМК-Арена станет уникальным для страны сооружением с самым передовым оборудованием. Но главное, что в нашем спорткомплексе под одной крышей смогут тренироваться и профессиональные спортсмены, и воспитанники спортшкол Это и пример, и преемственность, и дисциплина", - отметил директор РМК-Арены Николай Сандаков.

Также дипломы финалистов премии СБК получили проекты RCC Extreme, RCC Fest и RCC Media, а в номинации "Менеджер года" в финал вышел генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.