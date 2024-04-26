ЦБ ужесточит требования к банкам, массово выдающим необеспеченные кредиты

Центральный банк России с 1 июля ужесточит требования к банкам, замеченным в выдаче необеспеченных потребительских кредитов и автокредитов. В заявлении регулятора говорится, что такие меры направлены "на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам".

В ЦБ сообщили, что рост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам набирает обороты. В январе и феврале она росла на 0,9% в месяц, в марте – уже на 1,8%.

По кредитам наличными задолженность в первом квартале 2024 года снизилась на 1,5%, но по кредитным картам выросла на 11%.